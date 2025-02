Pedro Pineda, el primer futbolista mexicano en fichar con el Milán, contó entre lágrimas la situación que vivió en Italia que no lo dejaron brillar con el equipo rossonero.

En Faitelson Sin Censura el exjugador aseguró que si hubiera podido jugar en aquel legendario equipo hubiera podido hacer algo por el futbol mexicano.

"Me encontré gente que no me ayudó, recibí situaciones muy difíciles en mi mente y mi corazón, si hubiese estado yo en Italia, hubiera hecho algo muy importante de verdad por el futbol mexicano, pero solo Dios sabe porque no estuve en Milan”, indicó Pedro Pineda.

PEDRO PINEDA FUE ABANDONADO EN MILAN POR UN PROMOTOR

Pedro Pineda recordó como se dio su acercamiento con el Milán tras su participación con la selección juvenil de México y reveló las trabas que tuvo con el promotor Guillermo Lara.

" Me entusiasma ver que el Chaco Gimenez está con su hijo, gente que lo arropa, sana en todos los aspectos... el mal necesario se me cruzó, yo no lo conocía"

"Recuerdo que cuando estaba el señor Galliani, que era directivo del Milan, me dan un contrato de 5 años, no entendía nada el italiano y le pedí a este señor Lara que me lo tradujera para saber que era lo que estaba firmando, se molestó mucho, fuimos a un restaurante y no lo firmé, le comentaron a los directivos que lo cambiaran y ellos accedieron para que lo tradujeran a español, fuimos al hotel de regreso y ahí empezaron las amenazas fuertes, que por qué no lo había firmado, que me podían congelar, imagínate yo a los 19 años".

"Yo nunca había tenido un promotor, no era como esperaba, pensé que la directiva de Guadalajara me iba a llevar. Vamos a firmar el contrato y me dan opciones de Francia, Suiza, España y México, yo aún no debutaba, decidí debutar en Guadalajara, el Milán accede para foguearme un año y cuando pregunto por el señor Lara, me dejó abandonado en el hotel de Milán”, contó Pedro Pineda.

