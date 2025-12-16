futbol Partidos de hoy martes 16 de diciembre del 2025, Premios The Best y Final NBA La FIFA hará entrega de los galardones a lo mejor del futbol mundial y Las Vegas tendrán una final.

Por: Alonso Ramírez

Video ¿Ganará el Vasco Aguirre? Así puedes ver los Premios The Best de FIFA 2025

Algunas ligas del futbol internacional como la mexicana han llegado a su fin, Toluca se levantó como campeón del Apertura 2025, pero eso no significa que la actividad se detenga.

Este martes no veremos rodar la pelota, pero sí la premiación a los que mejor la juegan, la FIFA hará entrega de los Premios The Best 2025, ceremonia que se realizará en Doha, Catar.

PUBLICIDAD

Además, podremos ver la Gran Final de la NBA CUP, que se disputará en la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde New York Knicks y los San Antonio Spurs buscarán la gloria.

Partidos del martes 16 de diciembre 2025

Premios The Best

Este evento de la FIFA tendrá lugar en Doha, Catar. Dará inicio a las 11:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 12:00 pm del Este y 9:00 horas del Pacífico.

Final de la NBA Cup

New York Knicks y los San Antonio Spurs

La Gran Final de este partido será en Las Vegas, dará inicio a las 7:30 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 8:30 horas del Este y 5:30 del Pacífico.

NHL