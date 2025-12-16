Partidos de hoy martes 16 de diciembre del 2025, Premios The Best y Final NBA

    futbol

    Algunas ligas del futbol internacional como la mexicana han llegado a su fin, Toluca se levantó como campeón del Apertura 2025, pero eso no significa que la actividad se detenga.

    Este martes no veremos rodar la pelota, pero sí la premiación a los que mejor la juegan, la FIFA hará entrega de los Premios The Best 2025, ceremonia que se realizará en Doha, Catar.

    Además, podremos ver la Gran Final de la NBA CUP, que se disputará en la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde New York Knicks y los San Antonio Spurs buscarán la gloria.

    Partidos del martes 16 de diciembre 2025

    • Premios The Best

    Este evento de la FIFA tendrá lugar en Doha, Catar. Dará inicio a las 11:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 12:00 pm del Este y 9:00 horas del Pacífico.

    • Final de la NBA Cup

    New York Knicks y los San Antonio Spurs
    La Gran Final de este partido será en Las Vegas, dará inicio a las 7:30 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 8:30 horas del Este y 5:30 del Pacífico.

    • NHL

    El deporte en el hielo tendrá partidos de gran nivel, la actividad dará inicio desde las 18:00 horas del Centro de México, 19:00 horas del Este, 16:00 horas del Pacífico en los Estados Unidos.

