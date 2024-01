Cristiano Ronaldo habló del polémico triunfo de Lionel Messi en The Best el pasado lunes y señaló que tanto el Balón de Oro como The Best no son ya nada confiables.

"El Balón de Oro y The Best están perdiendo credibilidad. Tenemos que analizar toda la temporada. No quiere decir que Messi no lo mereciera, ni Haaland, ni Mbappé. Simplemente ya no creo en estos premios. No es porque haya ganado el Globe Soccer. Pero son hechos, números y los números no engañan: no me pueden quitar este trofeo porque es realidad. Eso me hace aún más feliz".