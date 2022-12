Stuart Holden piensa que México debe darle más responsabilidad a jóvenes figuras

“Derrotamos a México cuatro veces en un año por primera vez en la historia, ganamos la Nations League, la Concacaf y ahora llegamos más lejos en la Copa del Mundo. Entonces este es un buen momento para Estados Unidos, pero sabemos que a México no le gusta esto de ser el segundo mejor, así que en lo próximos partidos todo eso queda atrás y habrá que salir a ganar de nuevo. Pero ahora mismo tenemos a favor un factor de intimidación, de confianza y creo México está un poco débil mentalmente y estos jóvenes de ahora no están asustados de enfrentar a la selección mexicana. La primera vez que jugué contra México yo decía ‘este es un gran equipo, es intimidante’….pero no sé si este equipo de ahora sienta eso en este momento. El Azteca no es como antes, los jugadores no van allí esperando una derrota”, concluyó.