Renard tras vencer a Argentina: “En el futbol pasan cosas inesperadas”

A pesar de la histórica victoria Hervé Renard se mostró inconformista. "Tácticamente no hemos estado bien la primera parte pero la presión sobre los centrales y Leandro Paredes no era suficiente. Al primer minuto nuestro portero ya ha hecho un paradón y después varias ocasiones de gol. Pensé que si marcaban otro el partido estaría acabado y por eso en el descanso no estaba contento. No podemos jugar como lo hemos hecho en la primera parte. Estamos contentos pero tenemos dos partidos más por delante".