Mundial 2026 Cristiano recuerda sus triunfos en los 112 años de historia de la FPF El atacante mostró su orgullo por ser parte del camino de la Selección de Portugal.

Video Cristiano Ronaldo recuerda sus triunfos en los 112 años de historia de la FPF

Cristiano Ronaldo, que se perdió la gira de su selección por México y Estados Unidos, no dejó pasar la oportunidad de felicitar a la Federación Portuguesa de Futbol en su 112 aniversario desde su fundación. Lo hizo de la mejor manera, celebrando sus triunfos con ellos.

Primero, la cuenta de X de su representativo nacional publicó un mensaje que decía: "𝟭𝟭𝟮 𝗮ño𝘀 𝗱𝗲 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼ria y buscando más 𝗽á𝗴𝗶𝗻𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗴𝗹𝗼ria".

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Un poco más tarde, el astro del Al-Nassr hizo eco de la noticia con un mensaje con tres fotografías en sus redes sociales.

"Más de un siglo elevando el futbol portugués e inspirando a millones en todo el mundo. Orgulloso de ser parte de este camino y de representar a Portugal ¡Felicitaciones, FPF!", se lee en sus redes sociales.

Y las fotos que acompañaron el mensaje, como no, son de la selección lusa en las premiaciones de la Eurocopa 2016 y las Nations League del 2019 y 2025 con Cristiano alzando los trofeos de campeón.

¿Por qué se perdió Cristiano la fecha FIFA de marzo?

El astro portugués que tiene como objetivos próximos participar en su sexta Copa del Mundo y llegar a los mil goles en su cuenta individual, se perdió la fecha FIFA de marzo por una lesión.

Así que no hizo el viaje a México y Estados Unidos para los duelos de preparación rumbo al Mundial 2026 contra las selecciones locales con el fin de ponerse a punto físicamente para el cierre de campaña con el Al-Nassr y la competencia de la FIFA de junio y julio, próximos.

Mientras tanto, su selección igualó el sábado sin goles ante el Tri en el duelo de reapertura del Estadio Banorte y jugará este 31 de marzo ante el equipo de las barras y las estrellas en Atlanta.