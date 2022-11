Chucky lanza advertencia de cara a Qatar 2022: “Me gusta ganar siempre”

“La gente siempre me ha tratado muy bien, fuera de la cancha me ha respetado, siempre me animan, eso lo agradezco mucho a los fans del Napoli. Las cosas se darán, como todo jugador, uno quiere meter gol, poner asistencias y bueno, ojalá vengan cosas importantes”, platicó Hirving Lozano con TUDN.