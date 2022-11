México vs Medio Oriente: Los triunfos contra Irak e Irán en Mundiales

Partidos amistosos de la Selección Mexicana ante equipos de Medio Oriente:

México 0-1 vs Israel en 1975

México 0-0 vs Jordania en 1985

México 0-0 vs Kuwait en 1985

México 2-1 vs Arabia Saudita en 1995

México 0-0 vs Arabia Saudita en 1998

México 2-1 vs Irán en 2000

México 4-0 vs Irán en 2007

México 3-0 vs Israel en 2014