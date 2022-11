Qatar 2022: Luis Figo ve a México como equipo de segunda línea

"México parte con la misma posibilidad que los demás. Creo que tienen una selección buena, pero no serán para mí de los favoritos, estarán en una segunda línea, pero muchas veces sales como muy favorito y no cumples los objetivos, y otras veces no sales tan favorito y lo haces mejor", señaló en entrevista con diversos medios de comunicación en nuestro país, al que visitó para inaugurar clíncas del Real Madrid.