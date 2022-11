Roldán, Morris y Yedlin: fraternidad esmeralda en el Team USA en Qatar

Ni Morris, ni Roldán ni Yedlin serán titulares de manera automática en Qatar. Eso es algo que Roldán, en particular, está dispuesto a aceptar. "En estos últimos cuatro años, cuando Gregg tomó el cargo, esa fue su mentalidad, explicó el volante de Seattle Sounders. "Él quería crear una buena cultura, una cultura ganadora, una cultura de permanecer juntos, y para mí entender eso, adoptar eso, para que en caso de que no me toque jugar un partido saber cómo puedo hacer in impacto en el equipo. Entendiendo la táctica realmente bien, saber cómo puedo ayudar a mis compañeros. Esas pequeñas cosas creo que me ayudan a estar en la convocatoria".