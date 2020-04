Zelarayán: "Mucho de lo que aprendí tiene que ver con Tuca Ferretti"

"Es difícil para todos. Nos tom´o a todos por sorpresa", expresó el lunes Lucas Zelarayán a MLS Español al hablar de la pandemia de COVID-19. "Es raro, es difícil no entrenar día a día o no salir de casa. Pero bueno... Tratamos de disfrutar mucho de la familia, tratamos de mantener el estado físico entrenando acá en casa. Hay que ser solidario y cuidarse para que todo pase y volver a las canchas pronto".

Son muchos los aspectos del día a día que han cambiado en los últimos 40 días. Hay una nueva realidad para un futbolista de MLS desde la suspensión de partidos y entrenamientos colectivos. La rutina ahora es otra. "Primero que nada, entrenar por la mañana, para no perder la rutina que teníamos con el club. Paso mucho tiempo con mi familia, con mi hijo. Comparto cosas que en la rutina diaria no comparte tanto. Disfruto mucho con él y con mi esposa".



"Y después tengo hobbies, como por ejemplo tocar la guitarra, el teclado", agregó el 10 de Columbus Crew SC. "También me divierto con la Playstation o con la computadora. Y después, muchas videollamadas con mis amigos, con mi familia. Todos los días trato de distraerme con algo, para que se haga más llevadero esto".

La música está en el ADN del enganche argentino. "En mi familia de parte de mi papá son todos músicos, mis tíos, mis primos. Yo me crié escuchando la guitarra, canciones... y siempre me gustó. Pero en el 2016, estando en México y lejos de mi familia, me compré un teclado y una guitarra, como para aprender... y aprendí solo. Mirando videos en YouTube y practicando todos los días. Al año o año y medio ya sabía tocar el teclado y la guitarra. El gusto por la música viene de antes, pero es más o menos reciente que toco".

"Mi familia toca folklore argentino, que es una música tradicional. A mí me gusta tocar un poco de todo. Hay un género en Córdoba que se llama cuarteto, después está la cumbia, y el rock", continuó Zelarayán. "Me gusta de todo un poco. Eso te da saber tocar un instrumento. Vas probando canciones que no concocías, las tocás con la guitarra y te gusta".



El volante ofensivo dejó el fútbol de su país habiendo jugado solo para Belgrano, equipo de la provincia de Córdoba. "En Argentina se mira más el fútbol de Buenos Aires que el cordobés. Tiene más repercusión, es una vidriera más grande. Pero, la verdad, no me arrepiento de nada. Yo en ese momento tomé la decisión de ir a la liga mexicana porque quería conocer otra liga".

"En ese momento Tigres venía de jugar una final de la Copa Libertadores contra River. Sentía que era un paso muy importante en mi carrera. Y la verdad es que en ese momento a Belgrano le servía mucho el dinero que pagaba Tigres, y que ningún otro equipo de Argentina podía pagar. Así que fue una decisión en conjunto con el club, con el representante, con mi familia. No me arrepiento de haber ido a Tigres. Fue un gran paso en mi carrera y crecí mucho ahí".

El equipo felino de la ciudad de Monterrey marcó para siempre la carrera de Zelarayán. "En Tigres crecí mucho como jugador. La verdad que aprendí mucho de fútbol. Allí todos los días competía por un puesto con jugadores de selección. Con jugadores que son históricos en su país, en su selección. Figuras. Y yo era el que menos nombre tenía. Yo crecí mucho en Tigres. Después de mis cuatro años en Tigres, hoy soy un jugador mucho más completo. Entiendo mucho más el juego, y quizás antes no me pasaba eso".



Ricardo Ferretti tiene un gran papel en ese proceso de aprendizaje y maduración. "'El Tuca' es una gran persona, aparte de ser una gran persona es un gran técnico. Fuera de la cancha te hace sentir como un hijo, como un amigo. Crea buenas relaciones personales con los jugadores", valoró. "Mucha parte de lo que yo aprendí tiene que ver con él. Me enseñó mucho de fútbol, de entender las posiciones. De cuándo ir adelante y cuando no. En lo personal me sirvió mucho. No es que siempre estuvo de acuerdo con sus decisiones, pero siempre lo respeté".

Lucas Zelarayán considera que está adaptado para las nuevas funciones que un 10 debe hacer en MLS y en el fútbol contemporáneo. "Yo creo que ya lo vengo viviendo desde Tigres. Hay que llegar al área y buscar el gol. Uno a veces tiene que encontrar el espacio en el área, no siempre querer la pelota al pie. En el fútbol en general está cambiando la posición del 10".



Hay diferencias notables para el volante ofensivo al hacer el cambio de Liga MX a Major League Soccer. " Columbus tiene muchos aficionados, pero acá no hay el fanatismo que hay en Argentina o en México", expresó. "Allí la gente te ve y sí o sí te pide una foto, un video. En cambio acá se respeta mucho más la vida privada de uno, y solamente te saluda si estás con tu familia. Realmente, eso me ha sorprendido".

Los seguidores del club del estado de Ohio son una pieza fundamental en estos primeros meses de experiencia de Zelarayán en Estados Unidos.

"Decirles 'gracias', antes que nada. El recibimiento que me dieron acá me gustó mucho y les estoy muy agradecido", manifestó. "Haber comenzado con una victoria y con un gol en nuestro estadio fue una satisfacción muy grande para mí porque me apoyaron mucho en todo el proceso de pretemporada".

"Cuando reinicie todo trataremos de seguir como veníamos, porque habíamos arrancado muy bien el torneo. Y tratar de entrenar día a día para que cuando todo regrese tenemos que estar al cien físicamente y seguir peleando por nuestro objetivo, que es jugar los Playoffs y tratar de ganar un título".