Thiago Almada, una 'bendición' irreemplazable para Atlanta United

Cuando Almada está dentro del XI titular, como ocurrió en las cuatro primeras jornadas de la MLS 2023, nadie se plantea esta pregunta. Pero cuando el #23 no está en el estadio los problemas se potencian: #ATLUTD no tiene nadie de características mínimamente similares a las de Thiago Almada en su roster. Nadie, salvo el argentino, encaja naturalmente en la posición de 10, especialmente desde la salida de Marcelino Moreno del equipo (tras su cesión al Coritiba de la Série A de Brasil). Luiz Araújo (extremo), Amar Sejdić, Franco Ibarra o Matheus Rosetto (volantes centrales, con diferentes funciones) no pueden ser reemplazantes 'pieza por pieza' de Almada. ¿Algún integrante de la cantera, o de los equipos juveniles de 'las Cinco Bandas' podrá hacerlo, quizás?