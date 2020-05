Te Kloese: "Chicharito seguro se va a ganar a la afición del Galaxy"

" Javier es un gran jugador. En este mercado, y más aquí en Los Ángeles es la mejor apuesta para él y para el equipo. A lo largo de su carrera en Europa ha mostrado cosas muy importantes", valoró el holandés. "Esperamos de él mucho. No es comparable, no hay que pensar que es un reemplazo de Zlatan Ibrahimovic . Simplemente él es Javier , y encaja en una forma con el equipo".

"Yo creo que en lo que íbamos avanzando en la adaptación de él al equipo y del equipo a él, pues obviamente se dio esta pausa", explicó. "Y esperamos que se conecte lo más pronto posible con el equipo después de esta pandemia y que regresemos. No lo dudo por un momento, por las características y la calidad y las ganas que tiene Javier ".

"La gran diferencia que tenemos nosotros con otras ligas es que nuestra liga no termina hasta diciembre. Por un lado esto genera la obligación de organizarse y de regresar de la mejor forma, y por otro lado da un poquito más de tiempo para poder tomar las mejores decisiones en beneficio de la afición, de la gente que asiste a los estadios, de los jugadores, los cuerpos técnicos", dijo el ejecutivo.

"Estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa en Europa . Primero, para ver cómo regresan allí a sus actividades. Hay diferencias, dependiendo del país. Cancelaron ligas en Francia , Holanda . Son muy activos por regresar en Alemania e Inglaterra, por el ingreso por televisión que existe allá", explicó te Kloese , quien no desestimó que LA Galaxy pueda interesarse en el futuro cercano en algún futbolista que actúe en el Viejo Continente .



Una de las situaciones que te Kloese y LA Galaxy deberán resolver en esta temporada es la continuidad o no de Cristian Pavón. "Tenemos un préstamo hasta final de año. Tenemos hasta el 31 de diciembre para tomar una decisión con respecto a Cristian", explicó. "Es muy complicado, no estamos jugando, es un momento difícil para evaluar la situación. Tiene que ver también el valor de mercado y cómo se va ajustar todo esto. Creo que sería un poco aventurado en predecir algo. En este momento no tenemos definido algo".