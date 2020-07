Sin Josef en MLS is Back, Atlanta se encomienda al talento ofensivo de 'Pity' Martínez

"Lo más importante es que en este torneo no está Josef ", señaló desde 'la Burbuja' de MLS is Back en Orlando su compañero 'Pity' Martínez . "Es un jugador muy fundamental. Se lo extraña dentro y fuera de la cancha. Él sabe que el equipo está con él. Sabemos que él está con nosotros. Nosotros lo vamos a acompañar. Le pedimos que tenga fuerza. Él ya sabe que estamos para acompañarlo", dijo el 10.

"No me creo una estrella de la liga, ni mucho menos. Soy un jugador más", expresó el argentino. "Se las cualidades que tengo, se lo que puedo dar y creo que si estoy bien voy a poder ayudar mucho al equipo. No juego para ser la figura de la liga o del torneo. Si al final eso sucede me voy a sentir satisfecho".