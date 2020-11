Seattle Sounders no da por ganado su partido frente a LAFC

"No he tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo bueno que es este equipo porque todavía estamos en el medio de todo", continuó. "No creo que la historia de este equipo esté escrita todavía. Si fallamos el martes entonces es, 'Bueno, es un año de Covid, [calendario] desequilibrado, pero tuvimos algunos premios individuales', probablemente redactaremos algunas conclusiones. Pero si el equipo lo hace bien y ganamos a LAFC, lo cual será una tarea difícil, entonces vamos a nuestro próximo oponente, somos el sembrado No. 2, si Sporting KC pasa, nuestro camino es difícil. Si este equipo es capaz de lograr tres juegos de Playoffs muy desafiantes y volver a la MLS Cup, podría entretenerme en tener esa discusión sobre cómo se ve esta lista en comparación con algunos de los otros equipos. Pero en este momento, no sé si es una pregunta justa o si aún no la he hecho ".