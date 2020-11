Romell Quito rompe en llanto y dedica gol a Honduras

"Es bastante difícil; se vienen días bastante duros. Uno trata de ser fuerte, de que no se me note que estoy triste; trato de entrenar con mucha alegría. A la hora de los partidos trato de olvidarme de la situación, pero también tengo en cuenta que tengo que luchar, que sacrificarme, pues hay gente que me está viendo y que estoy representándola, junto a mi país. Este es uno de los goles más importantes para mi carrera.

Al momento del gol sentí mucha satisfacción; ya me había preparado y había pedido que me consiguieran la bandera por si anotaba, tenía la fe de que lo iba a lograr y a ganar. Gracias a Dios se nos dio, porque sé que mi país está pasando una situación muy difícil, pero están en mi mente y no me puedo olvidar de ellos".