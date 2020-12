Romell Quioto y Montreal se juegan todo ante Olimpia en Concacaf

La Liga de Campeones de Concacaf se reanuda este noche, con cuatro equipos de MLS en competición. El primero en entrar en acción esta noche será Montréal Impact , que enfrentará en la revancha de los cuartos de final del torneo continental a Olimpia de Honduras (8 pm ET / TUDN) en el Exploria Stadium de la ciudad de Orlando , sede de la fase final del torneo.

"Tuve un paso muy lindo por Olimpia . Logré ganar varios títulos, varias ligas. También gané alguna copa. Es un equipo que me dejó el aprendizaje de que siempre quiere ganar", rememoró Romell Quioto .

"El partido que se jugó aquí [en Montreal] para nosotros no fue muy bueno. Ellos son un equipo que no te deja jugar, que siempre está encima de tí. Y creo que la revancha va a ser de igual manera. Además, vamos a jugar en una cancha natural, no con césped sintético como en la que se jugó aquí. Entonces, por ahí puede tener sus ventajas y desventajas para nosotros".