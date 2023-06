Angelinos vs la Fiera: las 4 claves para que LAFC y Vela domen al León

Para dejarlo bien claro, aquí no habló de conspiraciones, amaños o cualquier similitud. Habló de cuando las “decisiones divididas” te favorecen. Es donde entra la llamada “suerte del campeón”. Y no es tampoco creer que pueden ganar porque se encontraron con un trébol de cuatro hojas. Es recobrar tus argumentos para vencer al rival que no te pudo noquear cuando te tenía contra las cuerdas.