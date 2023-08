'Pibe' Valderrama: "Con Messi hay un quiebre en la historia del fútbol norteamericano"

¿Es Messi el mejor futbolista de la historia? "Está en la mesa, claro, pero usted sabe que esta mesa no es de uno, esa mesa es de varios", argumentó 'El Pibe'. "La mesa del fútbol es de varios porque el fútbol lleva mucho tiempo. Se fue Pelé, se fue (Johan) Cruyff, se fue Diego (Maradona)… y apareció Messi, y apareció Messi... Y jugaba bien, pero no ganaba la Copa del Mundo. Y algunos no se lo perdonaban. Pero ya está, ahí está. Se puede sentar ahí sin ninguna clase de problemas. Esa mesa hay que pensarla muy bien, no de apuro, porque claro que deben estar (Alfredo) Di Stefano, Pelé, Cruyff, Diego, Messi… y tampoco puede faltar Ronaldo, el ‘Fenómeno’".