Philadephia vs. New York City; tiempo de saldar cuentas pendientes en MLS

Philly no olvida, el Subaru Park y sus hinchas tampoco. Siendo el gran favorito hace un año, quedaron en el camino y no quieren que la historia se repita. Aquel 5 de diciembre sigue presente. A los 63 minutos un autogol de Alexander Callens había puesto adelante a Philadelphia, pero dos minutos más tarde Maxi Moralez estableció la paridad, pero cuando parecía que habrían tiempos extras, Talles Magno a los 88 sentenció el triunfo celeste en un cotejo en el que Jim Curtin no pudo contar con 11 jugadores habituales por culpa del COVID-19.