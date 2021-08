Philadelphia buscará dar vuelta la historia en casa ante América

“¿Fue realmente penal? No lo pitó en la cancha. Tiene que haber algo que realmente muestre que es algo claro y obvio para dar marcha atrás en una decisión. No se si lo hubo”, lamentó Curtin. “Tuvimos algunas decisiones importantes que fueron en nuestra contra. Creo que lo que le pasó a Cory Burke fue un penal. [El árbitro canadiense] Drew Fischer está allí [en la cabina del VAR] y decidió que no valía la pena revisarlo, supongo. El codazo en la cara de Olivier con el que literalmente pierde un diente tampoco fue revisado. Así que esas pequeñas cosas fueron en nuestra contra”.