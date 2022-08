Philadelphia Union: la amenaza goleadora del Este frente a Austin y LAFC

El Union de Curtin es un equipo de autor. Uno ya sabe lo que va a encontrar cuando se dispone a mirar uno de sus partidos, y no es algo fugaz: Philadelphia viene golpeando la puerta de algo realmente grande desde hace tiempo. En 2020 el equipo ganó el Supporters' Shield; en 2014, 2015 y 2018 fue finalista de la Copa Abierta de Estados Unidos, y el año pasado cayó en la Final de la Conferencia Este frente a New York City FC, luego de que una gran cantida de jugadores del primer equipo no pudieran estar presentes en ese encuentro por haber contraído COVID-19.