NYCFC prepara con "mentalidad profesional" revancha ante Guápiles

NYCFC afronta ese encuentro bajo circunstancias poco ortodoxas: el conjunto celeste no será local en el área triestatal, sino que el compromiso se trasladó al Banc of California Stadium de Los Ángeles, debido no disponibilidad de estadios homologados por la Confederación esta semana en el área de Nueva York. Y, además, el equipo campe´on de la MLS comenzará el domingo su defensa del título en esa misma ciudad de California, visitando a LA Galaxy (5 pm ET | ESPN Deportes).