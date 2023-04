MLS celebra el Día de la Tierra con su sexta Semana de Servicio "Greener Goals"

Para subrayar el compromiso de la Liga de crear conciencia sobre los desechos plásticos oceánicos y eliminar la producción de plásticos que emiten dióxido de carbono, los jugadores de la MLS lucirán camisetas adidas One Planet durante el fin de semana del Día de la Tierra. Las camisetas están hechas con plástico oceánico reciclado de Parley y estarán disponibles en tiendas locales de clubes MLSstore.com y selectas a partir del 18 de abril a las 11 a.m. ET.