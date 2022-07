Luquinhas y Red Bulls llegan al clásico con ganas de imponerse a NYCFC

Es un clásico aquí en Nueva York que he tenido el placer de jugar. Tuve el placer de marcar un gol y tuve el placer de eliminarlos en la Copa [U.S. Open Cup]. Es un clásico, y me gusta jugar partidos así, donde todos sintonizan, donde hay presión. Sin embargo, será un partido muy difícil contra el New York City. Es un equipo con mucha, mucha calidad. Estoy seguro de que el domingo será un partido muy difícil, pero estamos preparados y concentrados. Estamos trabajando duro y espero que nuestra afición pueda ir al estadio, nos pueda apoyar, estoy seguro de que lo dejaremos todo en la cancha.