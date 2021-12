Los datos más curiosos de una histórica campaña 2021 de la MLS

Aunque no todos los entrenadores dejaron sus puestos al mismo tiempo durante la campaña 2021 de la MLS, un total de 10 técnicos perdieron sus puestos, renunciaron a sus cargos o negociaron romper sus vínculos por mutuo acuerdo, entre ellos Bob Bradley, quien no renovó su contrato con LAFC al no poderlos llevar al título en cuatro años y ya fue confirmado como estratega de Toronto FC para 2022.