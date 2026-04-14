Inter Miami CF Javier Mascherano renuncia en Inter Miami a su cargo como técnico El entrenador argentino dice adiós después de año y medio, con el título de liga de la temporada pasada en MLS.

Video Javier Mascherano renuncia como técnico del Inter Miami de Lionel Messi

Javier Mascherano renunció este martes 14 de abril como director técnico del Inter Miami de la MLS, equipo donde milita el astro argentino Lionel Messi.

El club anunció esta información a través de un comunicado de prensa, donde el sudamericano ofreció unas palabras tras poner fin a su aventura de año y medio con el cuadro de la Florida.

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Mascherano logró el título de la temporada 2025 de la MLS donde impuso récord de 20 goles en la postemporada y un acumulado de 101 anotaciones en toda la campaña del futbol de Estads Unidos.

La razón de la renuncia de Javier Mascherano en Inter Miami



Javier Mascherano agradeció a toda la institución del Inter Miami por el tiempo que estuvo en el club y dio la principal razón por la que decidió renunciar este martes.

"Quiero comunicarles que, por motivos personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador del Inter Miami CF. Ante todo, quiero agradecer al Club la confianza depositada en mí, a cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables.

"También quiero agradecer a la afición y a La Familia, porque nada de esto hubiera sido posible sin ellos. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al Club lo mejor en el futuro. No tengo duda de que el Club seguirá cosechando éxitos. Les envío un fuerte abrazo y muchas gracias por todo", expresó Mascherano.

Los números de Mascherano con Messi en su equipo



Javier Mascherano estuvo al frente del equipo por 67 partidos con saldo de 37 victorias, 16 empates y 14 derrotas, con una efectividad del 55.6%. El argentino tuvo participación en las siguientes competencias: MLS, MLS Playoffs, Mundial de Clubes 2025, Concacaf Champions Cup y Leagues Cup.

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El reemplazo de Mascherano, de forma interina, será Guillermo Hoyos quien en alguna ocasión estuvo en la Liga MX como entrenador del Atlas y actualmente fungía como técnico del Juvenil del Inter Miami.