Lewandowski admite que tiene mucho conocimiento sobre la MLS

Robert Lewandowski atraviesa por un gran momento en su carrera. Esta temporada con el Bayern Munich ha marcado 26 goles en 21 partidos; sin embargo, a sus 32 años ya comienza a evaluar su futuro, pues aunque está contento en el equipo alemán sabe que en cualquier momento tendrá que emigrar y aunque no tiene claro a dónde sería, reconoció que la MLS podria ser una opción pues aseguró que tiene amplio conocimiento de esa Liga por colegas que le han dado referencias.

"¿Jugar en los Estados Unidos? No lo sé porque no sé que significa para mí y cuándo. Sé mucho sobre la MLS porque algunos jugadores polacos y también alemanes jugaban allí y me hablan de la vida, pero también de la MLS y cada año dan un paso adelante. Significa que quieren ser mejor y yo no sé que significa exactamente para mí", señaló en entrevista para CBS Sports.

El atacante, quien llegó al equipo alemán en 2014, reconoció que hay un gran crecimiento en el futbol estadounidense y sabe que cada temporada está el deseo de seguir mejorando, no obstante, por el momento no se plantea salir de su actual equipo y no sabe si será en breve o tardará algunas temporadas más.

"Me cuentan que cada año hay un paso en la calidad, que generalmente necesitan llegar más alto. No sé qué significa precisamente pero por ahora estoy muy bien en el Bayern. No he considerado si será pronto y en algún tiempo".