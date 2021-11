LA Galaxy pudo quedar fuera de Playoffs por un error del VAR

"El video árbitro asistente ( VAR), al revisar la jugada, vio que el balón hizo contacto con la mano derecha del defensor del Real Salt Lake Justen Glad, pero concluyó que la no adjudicación de un tiro penal al no haber evidencia clara y, por lo tanto, no recomendó una revisión de video al árbitro. Sin embargo, las imágenes muestran un movimiento claro hacia el balón por parte de la mano derecha de Glad, de una manera que puede interpretarse razonablemente como consistente con una infracción", expresó el organismo en un comunicado.