FC Cincinnati Neymar podría llegar a la MLS ante el interés del FC Cincinnati Cincinnati busca fichar a Neymar y la MLS sigue sacudiendo el mercado

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Este sería el equipo de la MLS al que se sumaría Neymar

Una nueva estrella del futbol mundial podría unirse a la MLS, luego de que han surgido reportes de que el FC Cincinnati ha entrado en negociaciones con Neymar.

De acuerdo con información revelada por The Athletic, el club estadounidense ya sostuvo conversaciones preliminares con personas cercanas al brasileño.

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¿Qué tan avanzadas están las negociaciones de Cincinnati con Neymar?

Por el momento, es un acercamiento para explorar las condiciones del jugador, conocer su disposición y sus pretensiones para poder unirse al equipo.

No existe nada avanzado; sin embargo, el interés refleja lo que una organización como Cincinnati busca; convertirse en uno de los destinos más atractivos para otros jugadores dentro de la MLS.

Por el momento, Neymar tiene contrato vigente con el Santos FC de Brasil hasta finales de este año. Además, el equipo estadounidense no cuenta con plazas disponibles de Jugador Franquicia, lo que complica la llegada del atacante en el corto plazo.

¿Neymar estará presente en la Copa Mundial FIFA 2026?

Por ahora, el escenario luce incierto. Todo dependerá de cómo evolucionen las conversaciones en los próximos meses, así como de la actuación del jugador en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en caso de que pueda ser llamado a la selección de Brasil.

Neymar no fue convocado para los recientes partidos amistosos de su selección ante Francia y Croacia, sin embargo, la prensa de aquel país confía en que el atacante pueda meterse a la final de Carlo Ancelotti para afrontar la cita mundialista.