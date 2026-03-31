Mundial 2026 Brasil vence a Croacia y recupera confianza rumbo al Mundial 2026 Brasil reacciona en los últimos minutos y derrota a Croacia en amistoso.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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Brasil se quitó el mal sabor de boca de su presentación la semana pasada al vencer este martes, en juego amistoso, a Croacia por pizarra de 3-1.

El resultado podría hablar de un dominio brasileño sobre los croatas, pero la realidad fue otra, pues hasta los 88 minutos de juego ambas selecciones estaban igualadas a un tanto.

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El jueves anterior, Brasil fue dominado por Francia, quien se quedó con la victoria por 2-1. Pero el resultado de este martes vuelve a darle confianza al equipo sudamericano, que aún tiene programados dos encuentros de preparación antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cómo fueron los goles del partido entre Brasil vs. Croacia?

El gol con el que los amazónicos abrieron el marcador cayó en el tiempo de compensación de la primera mitad.

Croacia cobró un tiro de esquina, pero la defensa de Brasil robó el balón y salió en contragolpe. Vinícius tomó el esférico cerca del medio campo, se escapó por toda la banda izquierda; al entrar al área rival recortó, quitándose hasta a tres rivales, y asistió a Danilo casi sobre el manchón de penalti para sacudir las redes.

El empate de los europeos llegó al minuto 38 de la segunda mitad mediante un remate de Lovro Majer al borde del área grande, también aprovechando una pésima salida del arquero Bento.

Brasil aseguró el partido en los minutos finales

Solo cuatro minutos después, la verdeamarela recuperó la ventaja con un penalti cobrado por Igor Thiago. Brasil sentenció el juego en tiempo de compensación con su tercera diana, conseguida por Gabriel Martinelli.