New York Red Bulls Red Bull New York rompe mala racha con triunfo ante Cincinnati Red Bulls New York vuelve al triunfo en la temporada de la MLS con goleada sobre Cincinnati.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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El parón por la fecha FIFA le vino de maravilla al Red Bulls New York, que salió de su mala racha tras vencer este sábado a Cincinnati FC por marcador de 4-2.

El triunfo tuvo aporte mexicano, ya que Cade Cowell, el exjugador de Chivas, sumó una asistencia en 70 minutos de juego. Jorge Ruvalcaba, por su parte, inició de titular y estuvo en cancha 80 minutos. Pese a que no logró marcar, colaboró jalando marcas y abriendo espacios para sus compañeros.

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Victoria que saca del bache a New York Red Bulls

El cuadro neoyorquino llegó a su compromiso de este sábado con una racha de tres juegos sin ganar, incluyendo una goleada en contra de 1-6 ante Charlotte FC, por lo que era urgente volver a sumar una victoria para no seguir cayendo en la Conferencia Este de la MLS.

El primer tanto cayó a los 12 minutos. Cade Cowell, el exjugador de Chivas, desbordó por la banda derecha y sacó un centro bajo que remató a la perfección Julian Hall. La alegría no duró mucho, ya que cinco minutos después, Pavel Bucha empató para Cincinnati.

Cincinnati le puso emoción al juego, pero no le dio tiempo para más

Al arrancar el segundo tiempo, Emil Forsberg marcó un golazo de tiro libre, donde incrustó el balón en la horquilla derecha de la portería rival, haciendo inútil el vuelo del portero.

Al minuto 65 de tiempo corrido, el defensor Kyle Smith metió el gol en su propio marco, para que New York tomara el control y sumara su tercera diana.