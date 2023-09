Ojo Leo Messi... 'la Pantera' Dénis Bouanga está al acecho en LAFC

"Me gusta jugar fútbol", explicó Bouanga a Charles Boehm, de MLSsoccer.com en una conversación uno a uno esta semana. "Me gusta jugar buen fútbol, fútbol hermoso. También me gusta la ropa y vestirme bien fuera de la cancha. Así que pienso que esas cosas van de la mano. Para mí es muy importante lucir bien en la cancha y fuera de la cancha".