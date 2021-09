Cristian Roldán quiere seguir con victorias de EE.UU. y MLS sobre México

Para el entrenador Brian Schmetzer el debate sobre favoritismos no entra en su campo de análisis. "No se si hay favoritos. Pueden preguntarles a los apostadores aquí en Las Vegas. El partido ante Tigres fue difícil, pero nos desempeñamos bien. Hicimos tres goles. Contra Santos fue también dificil, logramos hacer un gol al final con Raúl (Ruidíaz). León es un equipo con mucho talento. No puedo decir en un campo neutral quién será favorito o no favorito. Y cuál es el que tiene más probabilidad de ganar mañana (por el miércoles). Los jugadores tienen que decidir esto en el terreno de juego".