Cosas que tienes que saber antes del inicio del Torneo Especial 'MLS is Back'

Con el partido del miércoles por la noche entre Orlando City SC e Inter Miami CF (8 pm ET, ESPN Deportes) se pone en marcha el Torneo Especial 'MLS is Back' , a través del cual la totalidad de los equipos de Major League Soccer vuelven a la acción para disputar este inédito certamen de verano.

GRUPO C : Toronto FC; New England Revolution; Montreal Impact; D.C. United

A lo largo del Torneo Especial 'MLS is Back' todos los partidos se jugarán en tres horarios predeterminados. El 'turno mañana' comenzará a las 9 am ET, y por la noche habrá dos opciones: encuentros que comenzarán a las 8 pm ET y a las 10:30 pm ET.