Con determinación Kansas City avanzó a Semifinal de Conferencia

Los visitantes estaban rebasados y prácticamente no generaban nada en el ataque mientras que el Sporting no dejaba de buscar aumentar la ventaja, tuvieron un par de oportunidades pero no estuvieron finos en la definición y lo pagaron caro pues al 39 Cristián Dájome convirtió un penalti luego de que el silbante señaló una mano dentro del área, y con poco los Whitecaps ya estaban con el marcador igualado.