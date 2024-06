Hirving 'Chucky' Lozano, nuevo jugador del San Diego FC de la MLS, lanzó un guiño a Memo Ochoa, portero mexicano que recién se quedó sin equipo después de su paso por el Salernitana de la Serie A de Italia.

En entrevista exclusiva con Gibrán Araige, reportero de TUDN, Chucky 'invitó' a Guillermo Ochoa y a otros jugadores mexicanos a la nueva franquicia que entrará en actividad en 2025 y no dudó en apoyar, en lo que cabe, el facilitar el arribo de más de sus compatriotas.

"Sí, sin duda (le gustaría que llegara Memo Ochoa a San Diego), tiene las puertas abiertas. En este momento no puedo empezar a hablar de eso, me gustaría que vinieran más mexicanos, el proyecto es importante, sí me gustaría que vinieran más mexicanos, todos son bienvenidos, tienen las puertas abiertas.

"Vamos a tratar de estar en contacto para poder hacer y dar opciones en la construcción del equipo, vamos a ver cuáles son las opciones", agregó.

Hirving Lozano está por culminar su etapa en el futbol de Europa, en donde pasó por el Napoli de Italia y por el PSV Eindhoven de la Eredivisie, equipo en el cual permanecerá hasta que deba incorporarse al San Diego FC.

"En el futbol no se sabe, tal vez pueda regresar, tal vez no, ahora en este momento estoy en PSV, voy a ayudar al equipo, me dio cosas muy bonitas, amigos, directivos, siempre son super lindos con nosotros, regresar a San Diego para darlo todo".

'Chucky' Lozano se convirtió en el primer jugador mexicano en ser bicampeón con dos equipos diferentes dentro del futbol de Europa y, al respecto, señaló que no se arrepiente de lo vivido ni de firmar con el San Diego FC en la MLS.

"La edad es un número, a veces en la vida hay cosas o momentos que dejan oportunidades, en este momento se me dio esta oportunidad, el proyecto, el club, cuando me lo mostraron en la mesa, me identifiqué, quiero ayudar y poner una huella en México de los jóvenes".