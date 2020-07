'Chicharito', con la presión de encender una vez más la esperanza de LA Galaxy

Decir que 'Chicharito' Hernández está 'obligado' a brillar en el Torneo Especial MLS is Back puede parecer exagerado. Y seguramente lo es. Pero sí es cierto que el certamen de verano en el estado de Florida es una oportunidad excelente para que el delantero y jugador franquicia de LA Galaxy pueda mostrarse en toda su dimensión y estrenarse como goleador en MLS , algo que no pudo realizar en los dos primeros partidos de la temporada regular 2020.

"Hemos tenido mucho contacto con Carlos durante esta pandemia. No quiero que la gente piense que tomé una decisión realmente buena y que Carlos no lo hizo", afirmó 'Chicharito' en más de una ocasión en su más reciente conferencia de prensa. “Ambas decisiones son positivas, ambas son completamente respetables y ninguna es mejor o peor que la otra", afirmó.

Javier Hernández es conciente de la presión que rodea a LA Galaxy y a su persona tras un arranque de 2020 no del todo satisfactoria, en medio de una sequía de títulos nacionales que se extiende desde diciembre de 2014. MLS is Back puede permitir al equipo de Guillermo Barros Schelotto regresar a los títulares de prensa principales del fútbol estadounidense. 'Chicharito' necesita estar en sintonía con esta escuadra en este momento. Como él bien dijo el fin de semana, todo debe estar alineado para contar con un recorrido más o menos exitoso en el certamen de Florida. No todo depende de él, pero si 'la Galaxia' llega lejos será porque él ha hecho bien las cosas que le tocan hacer.