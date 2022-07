Vela advierte a Bale antes de su arribo: "Tendrá que venir a trabajar"

"No es tan fácil", dijo Vela. "Si viene con una buena mentalidad, con una buena actitud, será realmente importante porque es un gran jugador", manifestó el mexicano sobre Bale. "Él llega desde el Real Madrid, así que no tengo que hablar demasiado sobre él porque todo el mundo sabe cuán bueno es. Lo único que puedo decir es que él tendrá que venir a trabajar, porque no es tan fácil como la gente piensa".