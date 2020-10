Carlos Vela se prepara para brillar en los Playoffs

Pero 'el Bombardero' ya está recuperado, y reapareció, tras varias semanas de ausencia, el domingo -con un gol de su autoría- en la victoria 2-0 del domingo en el derbi ante LA Galaxy . Y se lo espera esta noche en el Banc of California Stadium , en el partido ante Houston Dynamo que podría dar la clasificación a los Playoffs al conjunto 'Negro y Oro' .

La tentación de dar a Vela plena responsabilidad y partidos enteros en lo que resta de la temporada regular es grande. Pero el entrenador Bob Bradley tiene las cosas claras y ya nos avisó que en el futuro inmediato no deberíamos esperar nada de eso. En cambio, lo del futbolista nacido en Cancún hasta llegar a Decision Day será similar a lo que vimos durante el fin de semana. O sea, una intervención cuidada y curada de Vela en los partidos de Los Angeles Football Club . Casi como si por algunas semanas el jugador franquicia mexicano tuviera por misión ser una especie de 's´uper suplente' de su equipo, acotando su participación a los últimos 25 o 30 minutos de cada partido.

LAFC no tiene urgencias. Su llegada a los Playoffs se dará, de manera implacable en esta jornada intersemanal o en los partidos siguientes. El conjunto 'Negro y Oro' no necesita a Vela para conseguir la clasificación. De hecho, el equipo de Bradley ha hecho una campaña regular buena sin contar con el volante ofensivo. En términos operativos y competitivos, LAFC no está atado a Vela. Por el contrario, en 2020 el 10 es una especie de agregado de lujo para el equipo que por muchos sigue siendo considerado como el mejor de Major League Soccer.