"Sobre mi futuro, la vida y el futbol es así, mi contrato termina el domingo y no lo sé, estoy libre, tendremos conversaciones y veremos si podemos seguir, si los dos queremos seguir, encantado de seguir, pero si no, se buscará otra oportunidad y seguir disfrutando lo poco que me queda de futbol. Quiero decidir lo mejor, quizás 1 o 2 años más, ya el final está cerca y hay que disfrutarlo".

"Sabemos que estamos en una gran posición, lo difícil que es ganar un trofeo, lo difícil que es ganar y aún más difícil es repetir, mostramos que la mentalidad sigue fuerte, no bajamos la guardia, no estamos contentos con un solo campeonato, queremos siempre más. Será más duro que en 2022 y ya eso fue muy duro. Tenemos que dar absolutamente todo".

He vivido 6 años increíbles en un equipo y una ciudad increíble, hemos disfrutado día a día, fue un movimiento fantástico, no me arrepiento para nada venir acá, y hoy estoy en una nueva oportunidad de ganar otro trofeo, y eso te da más alegría, competir por ganar te hace contento. Acá desde el día uno hasta hoy ha sido muy bueno, lo he disfrutado".