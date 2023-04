Carles Gil y Talles Magno brillan; New England y NYCFC agradecen sus golazos

New England Revolution dejó ir una gran oportunidad. El conjunto dirigido por Bruce Arena sigue dando cátedra, no solo de buen fútbol, sino también de efectividad de cara al arco rival y ante New York City FC no fue la excepción, pero terminó pagando caro una desatención en defensa y se tuvo que conformar con el empate 1-1 ante un equipo neoyorquino que supo venir de atrás y no salir del Gillette Stadium sin puntos.