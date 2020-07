Alan Pulido se ilusiona con volver a la selección mexicana

" Me ilusiono de estar de nuevo en la selección , si sigo haciendo bien las cosas con mi equipo estaré cerca de hacerlo, quiero ir a otro mundial y esta vez jugar, está en mí poder hacerlo, el DT de la selección es un entrenador que jugo acá y que estuvo acá y que sabe que no es fácil y las actuaciones que haga acá es un llamado a ellos de que puedo hacer bien las cosas en la selección y llegar con mi equipo a lo más alto", aseguró.

Aunque prioriza los objetivos grupales, el delantero tamaulipeco reconoció que no pierde de vista los individuales y al ser cuestionado sobre su parecer en los buenos números y actuaciones que ha cosechado con el club, indicó que: "a mí no me sorprende tanto porque yo lo he trabajado, llegué con esa mentalidad, por eso asumí esa responsabilidad, soy el jugador más caro en la historia del SKC y las expectativas son altas en mí, por eso me he adaptado rápido porque quiero ganar y hacerlo mejor en cada partido".