Uriel Antuna admite que le sorprendió que Javier Aguirre no le llamara para jugar con la Selección Mexicana.

El atacante mexicano no comprende esta situación por lo que asegura que seguirá trabajando. “Me toque o no estar en el Tri voy a estar al servicio de la Selección, lo he dicho seré un aficionado más apoyando a México”, señala el jugador.