Uriel Antuna espera que su no llamado al Tri sea por decisión técnica

El delantero del conjunto universitario dice que no ha hablado con los directivos ni nadie de la selección y espera que su no convocatoria se deba a una decisión técnica.

“Siendo sincero yo no he hablado con el técnico, no he hablado con los directivos ni con alguien de la selección. Quiero pensar que es decisión del técnico , obviamente que respeto. Yo voy a seguir trabajando, siempre voy a seguir luchando para estar en la selección”, le dijo Antuna a TUDN

“ Eso nos pone a pensar que ninguno tenemos nuestro lugar asegurado en la selección, no. Yo voy a seguir trabajando y obviamente si a lo mejor y siendo campeón de goleo, siendo asistidor no me no me alcanzó, voy a tratar de ser todavía mejor para tratar de volver a estar en esa convocatoria. Eso me motiva a ser mejor cada día más y obviamente espero ganarme la confianza del técnico”, manifestó Antuna al respecto.