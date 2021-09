“Termino esta noche porque mañana temprano me hacen una cirugía en mi ojo derecho por un desprendimiento de retina, hace una semana me lo debí haber hecho, se corre mucho riesgo estando en lugares en donde no tenemos a nuestra gente”, dijo el argentino a los micrófonos de TUDN tras el partido en el Estadio Azteca a puerta cerrada.