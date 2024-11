"Voy a preferir más el de la chilena contra Panamá, pero este de Estados Unidos fue algo, mi primer gol de tiro libre, no tengo muchos tiros libres en mi carrera cobrados, creo que uno o dos antes de esto, pero afortunadamente en un partido, que sí amistoso, pero se necesitaba ganar ese partido y me salió perfecto, agarré la pelota y tenía la confianza que iba a ser un gran cobro, lo iba a hacer bien, la alcanzó a tocar el portero, pero difícil de sacar".

EL PROCESO DE SELECCIÓN MEXICANA PARA 2026 Y LAS CRÍTICAS

"Es parte dé, siempre va a haber esas críticas, a quien le guste, a quien no lo que haces, nosotros como jugadores hay que saber vivir con ello, no nos gustará todo lo que que se diga, per hay que tener en cuenta de donde vienen esas críticas y saber cómo tomarlas, no hacer caso.