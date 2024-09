En Faitelson sin Censura, Jorge Campos criticó la forma en el cómo se manejan las cosas en el futbol mexicano desde hace muchos años que han perjudicado el crecimiento y cuestionó que haya personas que no saben de futbol dentro de la Federación y la Liga MX.

“Creo que estamos muy mal, en todos los aspectos: En la Federación, la Liga y… no es de hoy, llevamos así unos 15 o 20 años mal. La verdad que es increíble es difícil a veces entender que siempre viene el amigo del amigo: ‘Ponme al amigo’ del otro amigo, al compadre. Y con mucho respeto hay muchos que no sabemos de futbol y me incluyo, Yo no tengo la palabra mágica para cambiar”

Publicidad

“Todos hablamos de los entrenadores: ‘Cómo ves al entrenador…en otras épocas, cómo ves a Menotti, cómo ves a Lapuente, cómo ves a Miguel, cómo ves a Bora’. Los vemos bien, todos están bien, en ese aspecto no tenemos ningún problema porque son gente de futbol, yo lo voy a ver mal cuando pongan a un amigo”, indicó el ex portero de la selección mexicana.

JORGE CAMPOS SABÍA QUE LA MLS SUPERARÍA A LA LIGA MX

Jorge Campos también habló sobre el crecimiento que ha tenido el futbol estadounidense y afirmó que él sabía que la MLS superaría al futbol mexicano debido a la planeación que tuvieron hace unos años.

“Te decía que la MLS iba a ser mejor que México, que los gringos iban a ser mejores que nosotros en un futuro en la selección porque ellos ven las cosas a 20 años, a 30 años. Y es triste todo lo que está pasando, se están acabando nuestro futbol y la verdad son gente, que no es la de hoy, llevamos 20 años que la mayoría no están ahí y no saben de futbol, no saben los procesos”, indicó Campos.

Asimismo, Jorge Campos aplaudió el trabajo que hizo Sunil Gulati, quien fue presidente de la de l a Federación de Futbol de Estados Unidos, por impulsar ideas que cambiaron el balompié norteamericano.

“Hoy acá en Estados Unidos todo el mundo habla de Sunil Gulati, quien fue quien inicio todo lo de la MLS con sus proyectos y mira que no sabía de futbol, pero era inteligente y con mucha visión. ¿Sabes qué hacía? Nos reunía y hablaba con los extranjeros. Luego nos llevaba a comer, a tomar un café por separado y nos preguntaba qué estaba bien. Y uno le decía haz esto y lo otro, nos sacaba lo mejor. Ahora nómbrame dentro de la federación en los últimos 20 años los directivos, los directivos que sabían de fútbol, ¿nómbrame 3? No hay”; afirmó el ex portero.