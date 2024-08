“Estamos a tiempo, no empezamos de cero, no venimos a tapar un agujero o a apagar un incendio, estamos en un camino que nos sumamos nosotros, tenemos experiencia, Rafa tiene cinco Mundiales, yo cuatro Mundiales, hemos estado en Europa, somos mexicanos, hemos sabido manejar el fracaso, éxitos.

“Aún he visto a la selección como aficionado, de la última convocatoria no he tenido a ninguno bajo mi mando, me cuesta mucho juzgar al futbolista por solo verlo, necesito 'olerlos', ver cómo están, a qué se dedican, eso me permite en tomar decisiones para elegir a los que yo creo que van a desempeñar bien ese trabajo