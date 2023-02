Miguel Herrera se consideraba el bueno para dirigir a la Selección Mexicana

“En mi caso no, en mi caso es sacar, sacar y sacar porque lo hice en Monterrey, lo hice en Tigres, en América, donde me he parado he tratado de sacar jóvenes, me gusta jugar con jóvenes, porque me gusta darle la oportunidad a los mexicanos, que compita, no estoy peleado con el extranjero, al contrario, el extranjero es necesario, en todos los países hay extranjeros importantes. Nosotros buscamos el extranjero que no hay en el equipo, tenemos una necesidad de un central, buscamos en la cantera y no hay, sales a buscar” recalcó Miguel Herrera.